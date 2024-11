Notizie.com - Se accendi stufa o camino rischi multe fino a 5mila Euro: cosa dice la nuova normativa

Leggi su Notizie.com

Laimpedisce di accendere stufe e camini a meno che non si seguano specifiche direttive. Ilo è di dover pagarea 5 mila. L’inverno è alle porte e il freddo è arrivato in tante Regioni italiane. Bisogna riscaldare le case e non tutti hanno installato un impianto sostenibile che riduce i consumi, non inquina e fa risparmiare in bolletta. Chi ha stufe e camini, nello specifico, deve stare attento alla.Sela(Notizie.com)L’impianto di riscaldamento più diffuso in Italia è quello tradizionale, caldaia a gas/metano e termosifoni. Parliamo del 64,8% degli italiani contro il 27,4% della popolazione che utilizza sistemi alimentati a legna e il 5,3% di famiglie che sfruttano le energie rinnovabili.