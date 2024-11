Ilrestodelcarlino.it - Regionali Veneto 2025, tensioni nel centrodestra. Salvini: “Candidato sia della Lega”. L’ipotesi Zaia tris

Venezia, 22 novembre 2024 – Dopo la tornata elettoralescorsa settimana, che ha visto la disfatta delin Emilia Romagna ed Umbria, si comincia già a parlare delle prossimein, previste per il. La poltrona di Lucaè tanto ambita quanto importante: Giorgia Meloni sarebbe in apprensione: in seguitosconfittagovernatrice leghista umbra Donatella Tesei vorrebbe ‘blindare’ Palazzo Balbi con un presidente di Fratelli d’Italia. Vanno nella stessa direzione le parole del senatore meloniano Roberto Speranzon ad Affari Italiani: “Certi numeri sono inequivocabili, in, alle ultime europee abbiamo ottenuto il 37,5%”. I nomi in lizza? L’ex assessora all’Istruzione ed europarlamentare Elena Donazzan, o il ministro Adolfo Urso. Il leader, Matteo(S), e il governatore del, Luca, durante il raduno di Pontida, 17 settembre 2023.