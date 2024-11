.com - Pensioni 2025: anche il Papa chiede una riforma per il Vaticano

Leggi su .com

Francesco ha acceso i riflettori sulla necessità di unastrutturale del Fondo. In una lettera indirizzata al Collegio cardinalizio e ai responsabili delle istituzioni curiali e collegate alla Santa Sede, il Pontefice ha sottolineato l’urgenza di adottare misure concrete per garantire la sostenibilità del sistemastico e una copertura previdenziale adeguata per i dipendenti, sia presenti che futuri.«Occorrono provvedimenti strutturali urgenti, non più rinviabili, per conseguire la sostenibilità del Fondo, nel contesto più generale delle limitate risorse disponibili dell’intera organizzazione, e un’appropriata copertura previdenziale per i dipendenti presenti e futuri», ha dichiarato Francesco, sottolineando che le decisioni da prendere riranno «una particolare sensibilità, generosità e disponibilità al sacrificio da parte di tutti».