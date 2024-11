Isaechia.it - Lorenzo Spolverato bacchettato dal Grande Fratello: “In confessionale mi hanno cappottato totalmente e mi hanno detto che…”

Le dinamiche nella Casa delcontinuano a catalizzare l’attenzione del pubblico, conal centro di nuove polemiche. Il concorrente è stato anche duramente attaccato dal pubblico per i suoi atteggiamenti considerati troppo irascibili, tanto che negli ultimi giorni è andato spesso in tendenza sui social l’hashtag #fuori.Dopo una serie di comportamenti sopra le righe (clicca QUI per l’articolo), il conduttore Alfonso Signorini ha richiamato il gieffino in diretta martedì scorso, invitandolo a moderare i toni per evitare provvedimenti disciplinari.Tuttavia, il monito sembra non aver avuto un effetto immediato, conche poco dopo ha proseguito con atteggiamenti controversi, definendo Helena Prestes come “da manicomio” (clicca QUI per l’articolo).