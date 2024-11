Oasport.it - LIVE Struff-Griekspoor 7-6, 5-7, 4-5, Germania-Olanda 0-1 Coppa Davis in DIRETTA: serve l’olandese per approdare in finale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30 Non trema! Match point!30-30 Scambio lungo, il nastro tiene dentro il dritto die sbaglia poi.30-15 Sbaglia di rovescio.30-0 Ace (24°). Meno due15-0 Servizio vincente con Palle nuove.4-5 A zero anche. Meno quattro punti per l’in!40-0 Servizio vincente.30-0 Rovescio lungoriga a segno.15-0 In rete lo slice.3-5 A zero!!40-0 Lungo il rovescio che sa di resa. D’altronde un break in questa partita è più che sufficiente.30-0 Ace (23°)!15-0 Servizio vincente.3-4 Servizio e smash, con cuore!40-30 Servizio e attacco di rovescio.30-30 Rischia la seconda, gli va bene!Seconda15-30 Chiude due voltea rete.15-15 Prima vincente al centro.