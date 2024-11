Tarantinitime.it - Le Asl chiedono soldi ai cittadini per prestazioni di 10 anni fa, la nota di Assoconsum

Tarantini Time QuotidianoIn questi giorni anche nella provincia di Taranto, dopo quella di Lecce, la ASL di riferimento ha inviato migliaia di richieste di pagamento pernon effettuate perché disdette o per il venir meno dei requisiti di esenzione dal pagamento ticket.Sostanzialmente l’Azienda Sanitaria va applicando la sanzione – pari al ticket che si sarebbe dovuto pagare – per le prezioni a visite specialiste non disdettate entro le 48 ore antecedenti la visita.Premesso che è giusto responsabilizzare i, d’altra parte richiedere il pagamento dopo molti, appare ingiusto ed illegittimo anche sotto il punto di vista giuridico, poiché è impossibile per chiunque conservare l’eventuale documentazione giustificativa dopo oltre cinqueed anche perché la Legge non lo richiede.