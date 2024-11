Gaeta.it - L’Automobile Club Trento presenta un evento per appassionati di vetture storiche il 8 dicembre 2024

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwittersi prepara a una giornata dedicata a tutti gli amanti delle auto d’epoca, nell’ambito dell’iniziativa “Ruote nella Storia“. Questofa parte del format organizzato da ACI eACI Storico, giunto alla sua settima edizione su scala nazionale. L’incontro, previsto per l’8, si annuncia come un’importante occasione per radunaree promuovere il patrimonio automobilistico storico nel suggestivo contesto trentino.Dettagli dell’dedicato alle auto, sotto la guida del presidente Fiorenzo Dalmeri, ha pianificato unnon competitivo che vuole raccogliere la passione per l’automobilismo storico. Durante la manifestazione, i partecipanti avranno l’opportunità di immergersi in un programma ricco di attività, che si articolerà tra raduni, visite turistiche e momenti di convivialità.