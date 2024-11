Gaeta.it - Flaminia Fazi: 25 anni di coaching e il ruolo dell’intelligenza artificiale nel futuro delle aziende

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter, pioniera delin Italia e fondatrice di U2COACH, ha recentemente festeggiato un traguardo significativo: 25di attività. L’evento clou si è svolto al Forum HR 2024 di Comunicazione Italiana, doveha presentato il suo elaborato pensiero sul, affrontando le prospettive future in un contesto dominato dall’intelligenza. Questo talk show ha rappresentato un’ottima occasione per discutere l’importanza delnella crescitaorganizzazioni e rimarcare come possa integrare innovazioni tecnologiche senza compromettere il valore umano.Il valore delnell’eraha sottolineato come ilrappresenti un elemento strategico per leche vogliono migliorare le loro performance e il clima lavorativo.