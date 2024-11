361magazine.com - Sanremo 2025, la diffida del Codacons a Carlo Conti e la Rai. Ecco perché

, prima dell’inizio della kermesse canora è arrivata unada parte delpere la Rai. Il motivo?lo C’è fermento in vista del prossimo Festival di. Il festival della canzone italiana non è ancora cominciato e già ci sono delle polemiche in circolazione. Il prossimo mese, esattamente giorno 1 dicembre,annuncerà i Big in gara. Il cast sarà formato da 24 artisti.Intanto però in attesa di scoprire chi salirà sul palco dell’Ariston ilha inviato attraverso un comunicato ufficiale unaal conduttore e alla Rai. Il motivo della nota è quello di bloccare la partecipazione tra i Big di artisti che “si sono distinti per canzoni dai testi fortemente sessisti e per frasi che denigrano e offendono le donne e incitano i giovani alla violenza”.