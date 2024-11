Gaeta.it - Ferrari e McLaren: la lotta per il Mondiale Costruttori si intensifica negli Stati Uniti

Facebook WhatsAppTwitter La passione per la Formula 1 si riaccende in occasione del Gran Premio, dovesi contendono la leadership della classifica del. La scuderia britannica è al momento in vantaggio, ma i segnali che giungono da Maranello sono di grande fiducia. Charles Leclerc ha avuto modo di condividere le sue impressioni durante la conferenza stampa pre-gara, evidenziando un clima di serenità in contrasto con gli scorsi anni. La prestazione dei piloti e la gestione emotiva della squadra potrebbero rivelarsi decisive per il finale di stagione.La situazione attuale in classificaAttualmente, laguida la classifica delcon un vantaggio di 36 punti sulla. Questo margine, sembrerebbe, non pesa sulla serenità di Leclerc e del suo team.