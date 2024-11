Unlimitednews.it - Donne, Roccella “Governo ha raddoppiato fondi per centri antiviolenza”

ROMA (ITALPRESS) – Ilvuole combattere la violenza sulle“con degli strumenti molto precisi: abbiamo aumentato iper i, li abbiamo quasi raddoppiati per le case rifugio, abbiamo fatto una nuova legge che secondo me è ottima con i ministri Piantedosi e Nordio, ma questo non basta, bisogna andare avanti” puntando su “prevenzione e repressione” e “sulla possibilità di interrompere il ciclo della violenza, con il rafforzamento delle misure cautelari e con alcune novità anche, per esempio l’arresto in flagranza differita”. Lo ha detto la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia, al convegno “Pari opportunità, pari libertà. Due anni diMeloni” in Senato. “Abbiamo raggiunto buoni risultati, non è che l’inizio. Noi abbiamo due anni di legislatura e tutte le cose che abbiamo messo in campo le vorremmo valutare poi alla fine, anche sul piano della violenza contro le