Assisi Carlo Acutis santo in primavera | la data La canonizzazione in Vaticano

, 21 novembre 2024 –sarà proclamato. Accadrà in, e c’è una: 27 aprile 2025. Papa Francesco, all’udienza generale di ieri mattina, ha annunciato che canonizzerà il Beatodurante il Giubileo degli adolescenti, che si svolgerà dal 25 al 27 aprile 2025. La messa presieduta dal Sommo Pontefice è prevista per domenica 27 aprile, alle ore 10.30, in Piazza San Pietro. Una notizia accolta con grande gioia in, dove il Beatoè sepolto nella chiesa di Santa Maria Maggiore – Santuario della Spogliazione, e salutata dal suono delle campane cittadine. «esulta per questa importante notizia che ci consente di avviarci al giorno delladel beatocon tutto l’entusiasmo e la buona preparazione necessaria – dice monsignor Domenico Sorrentino, vescovo delle diocesi di– Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno.