Liberoquotidiano.it - Anci, nel 2024 comuni attivi su PagoPa saliti a quota 7.048

Torino, 21 nov. (Adnkronos) - Si è svolto oggi, in occasione della 41ª Assemblea, il Workshop di"Traguardi e nuove sfide della digitalizzazione. L'evoluzione dei servizi pubblici grazie a, Io e Send”. L'incontro, incentrato sul percorso di digitalizzazione deiattraverso l'ecosistema di piattaforme messe a disposizione da, è stato anche l'occasione per presentare le novità di App Io e Send pensate per migliorare ulteriormente il dialogo tra cittadini e Amministrazioni e apportare ulteriori semplificazioni ai processi di queste ultime.Durante il workshop Gloriana Cimmino, direttore Mercato Pa e Imprese di, ha evidenziato come nel, isusono7.048 trainando così la crescita dei pagamenti effettuati da cittadini e imprese tramite la piattaforma che, dal 2021 a oggi, hanno registrato un incremento medio annuo del 40%.