Game-experience.it - STALKER 2: Heart of Chornobyl, GSC Game World promette l’arrivo di nuovi contenuti

GSCha deciso di celebrare il lancio di2:ofndodi alcune novità nel corso dei prossimi mesi grazie ad una road-map già delineata, rivelando infatti che il titolo verrà arricchito prossimamente coninediti su Xbox Series XS e PC.Il team di sviluppo ucraino ha condiviso proprio in questi minuti una lettera aperta attraverso i propri canali social, cogliendo l’occasione per ringraziare i fan per tutto il supporto ricevuto in questi anni e per confermaredi, volti a migliorare lo sparatutto di sopravvivenza.Leggiamo quanto affermato da GSC:“2:ofè un videogioco di enormi dimensioni e sappiamo che in un titolo del genere ci sono sempre delle asperità da limare. Nonostante questo assicuriamo che il nostro impegno per migliorare il gioco è assoluto e non ci muoviamo da questo obiettivo, stiamo già monitorando i vostri back e promettiamo di intervenire rapidamente per risolvere qualsiasi problema che richieda la nostra attenzione.