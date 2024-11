Spazionapoli.it - News SSC Napoli, messaggio di Conte alla squadra: riguarda le polemiche sul VAR

Antonioha mandato unforte e chiaroin vista dei prossimi impegni: il tuttolesul protocollo VAR post Inter –.Archiviata la sosta per le Nazionali, la terza di stagione, ilora guarda con forte attenzione al prossimo impegno nel campionato di Serie A: contro la Roma, match valido per la tredicesima giornata, gli azzurri vogliono tornarevittoria, anche per mandare unforte e chiaroconcorrenza. L’obiettivo è quello di blindare ulteriormente il primo posto, difeso anche in occasione dell’ultima partita contro l’Inter.Il match contro ladi Simone Inzaghi è stata caratterizzata anche dalle, innescate dal duro sfogo di Antonionel post gara di San Siro. La polemica si è trascinata per giorni, vedendo anche coinvolti in prima persona i presidenti dei due club in questione (Aurelio De Laurentiis e Beppe Marotta, ndr).