Terzotemponapoli.com - Manchester City-Guardiola, accordo per il rinnovo

Leggi su Terzotemponapoli.com

per ilPepe il, il matrimonio continua. La dirigenza dei Citizens e l’allenatore spagnolo hanno trovato un, nell’ultimo incontro tra le parti, come riporta The Athletic, per proseguire l’avventura professionale dell’ex Barcellona sulla panchina degli Sky Blues e rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno 2025.per ilCome viene riportato dalle indiscrezioni provenienti dai colleghi della stampa inglese, il nuovofrae ilsarà prolungato di un anno, con la nuova scadenza che sarà fissata al 30 giugno 2026, con opzione diper continuare a dirigere la squadra campione d’Inghilterra in carica anche nella stagione 2026-27, arrivando a un possibile decennale alla guida della formazione militante in Premier League.