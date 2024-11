Amica.it - La tendenza degli stivali sopra il ginocchio non si ferma. E il motivo riguarda la sensualità

Leggi su Amica.it

Tra modelli da cavallerizza, a pieghe in stile Anni 80 e classici a tacco alto, questa sembra davvero essere la stagione. Ma tra tutti quelli che resistono indenni ai cambiamenti delle tendenze da qualche anno sembrano essere i cuissard. Che hanno imperato sulle passerelle di Gucci, Fendi, Chloé, Stella McCartney e Burberry, per citarne solo alcuni. E ora, con l’arrivo del primo freddo, scendono anche in strada e si preparano a completare persino gli outfit delle feste in arrivo. Il successocuissard autunno 2024 non ha segreti. Ilprincipaleinfatti quel tocco diche riescono ad aggiungere a ogni look, rendendolo più appealing e femminile.