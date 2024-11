Il rocambolesco caso di Donald Trump | a processo a Bologna il 1 aprile ma non è il presidente USA

Leggi su Dayitalianews.com

Il neoelettoUSAne ha avuti di problemi con la giustizia, infatti lo scorso maggio fu giudicato colpevole per tutti i 34 capi d’imputazione suldella pornostar Stormy Daniels. Altri guai in vista per, nei cui confronti si è aperto unieri 19 novembre in Italia a.Questa volta però il tycoon non c’entra niente e quelsottoposto ain Italia in realtà è un ragazzo greco di 33 anni. Cos’ha combinato? Durante il periodo del Covid se n’è andato a zonzo per l’Italia senza documenti e, fermato più di 30 volte, ha sempre dichiarato false generalità sostenendo di chiamarsi. Così è scattato ildei suoi confronti con l’accusa di falsa attestazione ma, poiché il vero nome del ragazzo non è mai stato scoperto, è stato utilizzato lo pseudonimoper riferirsi a lui.