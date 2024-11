Lanazione.it - I carabinieri a scuola per parlare di lotta alla violenza contro le donne

La Spezia, 20 novembre 2024 – Nell’ambito degli eventi collegati'Giornata internazionale per l'eliminazione dellale' prevista per il 25 novembre, in collaborazione con la dirigenza scolastica dell'istituto Cardarelli, idel Comando provinciale hanno organizzato un inquale hanno preso parte tutti i ragazzi e le ragazze delle quarte e delle quinte. IperdileIl comandante provinciale colonnello Vincenzo Giglio, accompagnato da alcuni collaboratori, ha illustrato nell’aula magna dell’istituto scolastico i contenuti e le finalità dell’intervento dell’Arma cedendo poi la parola al tenente colonnello Andrea Pasquali. L’ufficiale ha quindi approfondito con gli alunni le problematiche legatedi genere, nelle varie forme in cui essa si manifesta, indicando una serie di suggerimenti appropriati per affrontare, nella maniera corretta, il gravissimo fenomeno.