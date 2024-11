Tpi.it - Green Deal, la strategia europea per l’idrogeno verde

Una delle misure approvate dalla Commissionenell’ambito del pacchetto, caposaldo delle strategie economiche della Commissione von der Leyen 1 del 2020, poi confermata dalla Commissione von der Leyen 2, proprio in questi giorni, è una ambiziosapercome strumento per massimizzare l’apporto delle energie rinnovabili al muovo mix energetico della transizione ecologica. Laperviene presentata a luglio 2020 sotto forma di una comunicazione (la COM 301/2020). Le comunicazioni sono atti di indirizzo senza un valore vincolante, per avere il quale, devono poi essere approvati degli atti delegati specifici. Quello perera stato previsto entro il gennaio 2020. A tutt’oggi ancora non ce n’è alcuna traccia. O per meglio dire è stato fatto circolare un “non paper” come in Europa spesso si fa per sondare il terreno su questioni delicate, che poi è stato rinnegato dai suoi “non autori” anche perché il mondo dell’energia ha dimostrato una forte contraddizione fra innovatori (rinnovabili e idrogeno) e conservatori (fossili e nucleare), con una divisione di fondo nella definizione del” (da fonti esclusivamente rinnovabili) rispetto aldi altri colori (derivato da fossili, rifiuti, e nucleare).