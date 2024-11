Gli studenti italiani primi in Europa per ansia da matematica | Per superarla più realtà e meno teoria

Leggi su Open.online

I ragazzisonoinperda. Lo fa sapere l’Ocse nel focus “Il triangolo dell’apprendimento permanente: strategie, motivazione e fiducia in se stessi”, che si basa sui dati del 2022 dell’indagine Pisa (Programma per la valutazione internazionale degli). I giovani in affanno di fronte a un quesito matematico o alla disciplina nel suo complesso sono aumentati in Italia dal 43% al 48% (la media Ocse è del 39%). Il valore più alto insieme alla Bulgaria riscontrato in. Mentre nel mondo la Thailandia e il Brasile ci superano con il 62 e il 67%, Mentre Singapore e Corea del Sud sono sopra al 30%.vincolanteSilvia Benvenuti, che insegna didattica dellaall’università di Bologna, spiega che si tratta di «un’vincolante, diversa da quella stimolante che dà adrenalina.