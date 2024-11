Ilrestodelcarlino.it - Cubito: "Yuasa Battery, io sono ottimista"

Una delle note liete e piacevoli di sabato a Perugia è stato l’esordio in Superlega di Marco, con tanto di punto messo a referto. Una prima volta assoluta per il 32enne siciliano di Taormina, ormai marchigiano acquisito. Per lui a Grottazzolina è ormai la sesta stagione, la quinta consecutiva, in un ambiente che considera anche come casa. Tornando con lui a quei momenti a Perugia è molto emozionante. "E’ stata una grande sensazione – sottolinea - ma che è arrivata a 32 anni, tanti ciarrivati ben prima di me (sorride, ndr). E’ stata comunque una grandissima emozione arrivare ad un obiettivo che sognavi da piccolo come tutti quelli che amano la pallavolo come me". Un percorso partito dalla Sicilia ma poi sviscerato tra Basilicata e Umbria, con lke Mrache probabilmente quale tappa finale.