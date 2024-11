Calciomercato.it - Cento milioni per il pupillo di Ibra: al posto di Vlahovic arriva lui

Serve una cifra monstre per l’attaccante che può prendere il post del serbo: l’affare può riscrivere la corsa al titoloChe fine farà Dusan? L’interrogativo è legittimo, considerata la situazione contrattuale del serbo e le sue prestazioni non sempre brillanti con la Juventus.per ildi: aldilui (ANSA) – Calciomercato.itL’idea che a fine stagione le parti possano dividersi non è così tanto campata in aria e per qualcuno il divorzio potrebbe avvenire già nel mese di gennaio. In particolare nei giorni scorsi si è parlato di un forte interesse dell’Arsenal per il numero 9 bianconero. Arteta ha chiesto un centravanti alla società nel mercato di riparazioni, il tassello mancante per continuare a lottare con Manchester City e Liverpool per la Premier League.