Cattaneo lancia la partita del cuore Brasile-Italia trofeo Enel

All'indomani della presentazione del Piano strategico 2025-2027 con cuiha ribadito l'impegno a rafforzare i suoi investimenti nelle reti ine in America Latina, l'ad Flavioè volato a Rio de Janeiro nei giorni del summit del G20, per riaffermare i piani della holding, e per presentare ladel, e un progetto per l'illuminazione dell'iconico Cristo Redentore. In occasione del G20 il manager ha anche avuto un incontro bilaterale con Javier Milei, presidente dell'Argentina. Le iniziative sono state illustrate nella Casa della Cultura del G20, di cuiè principale patrocinatore. All'evento erano presenti, oltre ai vertici didi Argentina e, il segretario alla Cultura dello stato di Rio de Janeiro Danielle Christian Barros, e il rettore del santuario del Cristo Redentore padre Omar Raposo.