Gaeta.it - BolognaFiere ospita la 13a edizione del Mercato dei vini dei vignaioli indipendenti nel 2024

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Dal 23 al 25 novembresarà il palcoscenico per la tredicesimadeldeidei, un evento atteso che riunisce appassionati e professionisti del settore enologico. Con la partecipazione di oltre 1.000provenienti da tutte le regioni italiane e delegazioni europee, questa manifestazione promette un’offerta vino senza precedenti, con più di 8.000 etichette in assaggio. L’evento si distingue per la sua capacità di attrarre un pubblico variegato, dai semplici appassionati ai professionisti della ristorazione.Aumento della partecipazione e collaborazioni significativeIl presidente di, Gianpiero Calzolari, ha evidenziato l’importanza dei numeri in crescita di quest’, che segnalano il successo delle passate edizioni.