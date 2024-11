Movieplayer.it - Anne Hathaway protagonista dell'adattamento cinematografico di “Verity” di Colleen Hoover

Leggi su Movieplayer.it

sarà ladel prossimodel best seller disarà ladel prossimodel best seller di. L'attrice interpreteràCrawford, una famosa scrittrice che non riesce a terminare il suo romanzo thriller dopo che un incidente d'auto la lascia gravemente ferita e inabile. Così il marito Jeremy offre a uno scrittore in difficoltà di nome Lowen un'enorme somma di denaro per completare i restanti libria serie. Lowen accetta l'incarico, ma nel frattempo scopre oscuri segreti, tra cui un manoscritto incompiuto che lascia intendere agghiaccianti ammissioni sul passato dia sua famiglia, lasciando a Lowen il compito di .