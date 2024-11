Oasport.it - Adriano Panatta sicuro: “L’Italia è la squadra nettamente più forte in Coppa Davis”

Domani, giovedì 21 novembre,farà il proprio esordio nella Final Eight di. Sul veloce indoor di Malaga (Spagna), gli azzurri affronteranno l’Argentina e punteranno a confermare il titolo dell’anno scorso. Jannik Sinner, giunto ieri in Andalusia, ha voglia di dare un grande contributo alla causa, in una stagione che per un motivo o per l’altro, non l’ha visto competere mai con la maglia della propria Nazionale.Per cui, gli stimoli non mancano, arrivando a questo appuntamento con entusiasmo e fiducia dopo il trionfo nelle ATP Finals e una stagione conclusa in vetta al ranking ATP, con otto titoli nel proprio palmares (2 Slam e 3 Masters1000 tra gli altri). Compagine tricolore che si presenta, quindi, in Spagna con il seguente roster: Jannik Sinner, per l’appunto, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Andrea Vavassori e Simone Bolelli.