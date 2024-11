Lanazione.it - Venticinque anni al servizio dei malati oncologici: Att festeggia il traguardo con un evento a Palazzo Vecchio

Firenze, 19 novembre 2024 – In un quarto di secolo, ha fatto fronte ad oltre 21mila richieste di assistenza. L'Associazione Tumori Toscanai suoi primi 25, dedicati all’assistenza domiciliare gratuita per ie alle loro famiglie. Dal 1999, Att ha costruito un modello di supporto multidisciplinare che ha fatto la differenza per migliaia di pazienti in Toscana. Questo anche grazie alla generosità dei donatori, che hanno contribuito con oltre 28milioni di euro raccolti dal 1999 a oggi. L’speciale Perre questo importanteversario, Att organizza unspeciale il 5 dicembre, alle 18, nel Salone dei Cinquecento di. La serata sarà un’occasione per ripercorrere la storia dell’associazione e ringraziare chi ha reso possibile questo percorso.