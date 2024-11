Ultimouomo.com - Un altro classico di Jon Jones

Il Madison Square Garden ha ospitato una delle poche icone degli sport da combattimento che non aveva ancora avuto occasione di esibircisi: UFC 309 rimarrà soprattutto come l’evento del ritorno in scena di Jon. Un’altra vittoria per stop tecnico per quello che, se non il più grande in assoluto, è di certo uno dei più grandi combattenti nella storia degli sport da combattimento.Il match con Stipe Miocic certifica il livello dianche nella divisione dei massimi, nonostante fosse solo al suo secondo match nella categoria. Dominatore dei massimi leggeri - la categoria immediatamente sotto - Jonha sconfitto il campione più decorato nella storia della divisione, anche se, va detto, Miocic non è apparso nel suo miglior stato di forma.Stipe non metteva piede nell’ottagono da ben tre anni, cioè da quando aveva perso il titolo contro Francis Ngannou.