Sport.quotidiano.net - Spal, la riscossa figlia del nuovo modulo. Il rendimento di molti giocatori è cresciuto

Leggi su Sport.quotidiano.net

Meno siamo, meglio stiamo, cantava Renzo Arbore, ma ci diamo tutti del tu. Ecco, ladelle ultime due partite ha girato un po’ così, con undici superstiti apparsi molto determinati a mostrare che il gruppo c’è e sta tornando sia sul piano della manovra che della condizione e della voglia. Dimezzati nel numero, Antenucci e compagni hanno raddoppiato le energie portando a casa sei punti fondamentali e confermando con due vittorie che i progressi a 3-5-2 sono capaci anche di portare risultati, non solo effimeri sprazzi di gioco e la crescita di qualche singolo. Sì, perché è indiscutibile che ildi Nador, Zammarini e D’Orazio in particolare, sia lievitato perché isi trovano a loro agio. Lo stesso vale per Calapai e Mignanelli, che non a caso a Legnano dopo la doppietta ha fatto outing, chiarendo il gradimento delcorso da parte della squadra.