Skeleton Crew – Quali film hanno visto gli attori per prepararsi ai loro ruoli?

Star Wars:è il nuovo capitolo della saga starwarsiana in arrivo su Disney+. Ciò che è stato reso noto riguardo allo show è che sarà diverso dagli altri progetti di Star Wars, in quanto guarderà a ciò che significa essere un bambino nell’universo di Guerre Stellari. I bambini in Star Wars non sono una novità: i fan di lunga datacrescere i figli di Han e Leia nel vecchio canone delle Leggende. Tuttavia, ciò che distingueda ciò che l’ha preceduto è che si concentra su un gruppo di bambini più periferico. In una nuova intervista rilasciata a ComicBook, il giovane cast della serie – Ravi Conyer, Kyriana Kratter, Robert T. Smith e Ryan K. Armstrong – ha rivelatoha guardato peralla serie: I Goonies, E.T. e Stand by Me, ma non idi Star Wars.