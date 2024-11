Gaeta.it - Scomparsa di padre e figlio: notizie positive per le comunità di Pietramelara e Quarto

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La recentedi un imprenditore e del suo giovaneha tenuto con il fiato sospeso ledi. Dopo otto lunghi giorni di angoscia, sembra che la situazione stia finalmente prendendo una piega positiva, con il piccolo Vincenzo che sembra stia per tornare a casa. L’attenzione di familiari e amici è rivolta ora al riavvicinamento e al sostegno necessario per superare un periodo così difficile.Diari di un’angoscia condivisaLa vicenda ha avuto inizio lunedì scorso, quando Salvatore Carandente, 43enne imprenditore originario di, ha lasciato la sua abitazione dicon ilundicenne. La situazione era scaturita da una lite violenta con la compagna Monica Tabacchino, madre di Vincenzo. Secondo le ricostruzioni, Salvatore, che era agli arresti domiciliari per truffa, ha sottratto le chiavi dell’auto alla compagna e si è allontanato con il bambino, dando il via a giorni di preoccupazione.