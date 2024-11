Lanazione.it - "Restituiremo alla politica la sua funzione"

"Stefania Proietti, la sua coalizione, i candidati, le candidate, le liste, i partiti che l’hanno sostenuta hanno fatto semplicemente questo, restituirela sua, occuparsi dell’interesse generale prima che di quello particolare. Se fai così vinci le elezioni". Così Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra italiana e leader di Alleanza Verdi e Sinistra, nel comitato elettorale di Proietti, a Perugia. "Ci avevano preso un pò in giro per la foto di Terni (dei leader del centrosinistra nd) - ha ricordato Fratoianni - avevano detto questa foto l’hanno fatta controvoglia, porterà male anche un pò sfiga. Invece no, ha portato molto bene". "Ha portato bene - ha continuato - perché fuori dalle alchimie, quando la fai più semplice, le cittadine e i cittadini capiscono e scelgono.