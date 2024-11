Tvzap.it - L’ex genero del politico trovato in fin di vita: la scoperta inquietante

Sarà portata a compimento nelle prossime ore l'autopsia sul corpo di Margherita Colombo, 73 anni, trovata morta ieri, lunedì 18 novembre 2024, nella sua casa di Cassina Valsassina (Lecco) al fianco del figlio Corrado Paroli, 48 anni, rinvenuto dai soccorritori in condizioni disperate. L'uomo, ex genero del politico leghista Stefano Galli, era da poco tornato a vivere con la vittima. A Cassina Valsassina, nei pressi di Lecco, una donna di 73 anni, Margherita Colombo, è morta in circostanze misteriose nella sua abitazione, mentre il figlio Corrado Paroli è stato trovato vicino a lei in condizioni gravissime.