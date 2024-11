Gaeta.it - Il futuro delle aree ex carbonile nel porto di Genova: decisioni strategiche e sviluppo infrastrutturale

Facebook WhatsAppTwitter Nel contestoindagini riguardanti casi di corruzione in Liguria, la gestioneexsituate neldista prendendo una piega decisiva. Con 21mila metri quadrati di terreno sottoposti a controlli eda parte dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, si delineano nuove prospettive per il potenziamentoinfrastrutture. Il comitato di gestione, sotto la guida del commissario straordinario Massimo Seno, ha scelto di assegnare inizialmente la gestione dell’area ad Autostrade per l’Italia. Questo passo si inserisce nel più ampio progetto di costruzione del tunnel subportuale die anticipa le opere connesse alla realizzazione della nuova diga del.Scelteper loportualeIl recente provvedimento adottato dall’Autorità portuale rappresenta una svolta significativa per ildi