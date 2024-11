Lettera43.it - HarperCollins apre all’IA: agli autori un compenso da 2500 dollari

A poche settimane dal no perentorio di Penguin Random House all’intelligenza artificiale, un’altra importante casa editrice americana ha deciso invece di aprire le porte all’innovazione. Secondo il sito 404 Media,ha stretto un accordo con una società di tecnologia IA con lo scopo di addestrare gli algoritmi tramite le sue pubblicazioni. Ciascun autore avrà la possibilità di dare il consenso per affidare le proprie creazioni in licenza per tre anni, ricevendo in cambio undi 2.500per ogni opera. «Facci sapere cosa ne pensi e noi ci occuperemo di ogni cosa», si legge in un’email dell’azienda postata su Bluesky dallo scrittore Daniel Kibblesmith. «Sei consapevole, probabilmente, che ci sono controversie sull’uso di materiale protetto da copyright. Molte aziende sembrano farlo senza riconoscere il creator originale».