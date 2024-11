Lanazione.it - "Fronte comune per parare la crisi della moda"

Leggi su Lanazione.it

Unper lain Toscana, settore strategico per l’economia del Valdarno eprovincia di Arezzo. Ieri mattina a Firenze si è svolto l’atteso tavolo regionale sulladel comparto convocato dal presidente Eugenio Giani con le parti sociali e gli enti locali dopo la manifestazione di alcuni giorni fa organizzata dai sindacati e le richieste arrivate anche dalla vallata durante il summit di inizio mese a Terranuova con gli assessori regionali all’economia Marras e al lavoro Nardini. È l’ulteriore tappa del percorso attivato dalle istituzionivalle che hanno coinvolto il governo e l’ente toscano per trovare soluzioni all’aggravarsistagnazione di un sistema economico-produttivo trainante per il territorio e il reddito di tanti lavoratori. A preoccupare soprattutto la galassia di aziende di piccole e medie dimensioni dell’indotto cresciute in maniera esponenziale negli anni all’ombra delle griffe del fashion e che adesso si trovano a fare i conti con una contrazione degli ordini dovuta alla flessione dell’attività industriale.