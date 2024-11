Gaeta.it - Esplosione mortale in fabbrica abusiva di fuochi d’artificio: indagini su omicidio colposo

Facebook WhatsAppTwitter Un episodio tragico ha scosso la comunità quando un’, avvenuta in unadi, ha provocato la morte di tre persone: un giovane di 18 anni, padre di un bambino di quattro mesi, e due gemelle di 26 anni. Lesi stanno concentrando su reati diplurimo e disastro. Questa vicenda solleva seri interrogativi sulla sicurezza e sulla legalità di determinate attività imprenditoriali.Dettagli dell’e delle vittimeL’si è verificata in un’area in cui ierano stoccati e lavorati senza alcuna autorizzazione. L’onda d’urto risultante dall’è stata così potente da proiettare il corpo del giovane a decine di metri di distanza dal luogo dell’incidente. Immediate sono state le operazioni per recuperare la salma, che è stata successivamente trasportata al secondo policlinico di Napoli per un esame autoptico.