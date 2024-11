Civitavecchia, scoperta base dello spaccio in una boscaglia

Leggi su Ilfaroonline.it

, 19 novembre 2024 – È finito in manette, nei giorni scorsi, un venticinquenne marocchino ora gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini didi sostanze stupefacenti. Ad incastrarlo gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato diche, durante un servizio di osservazione in via Braccianese Claudia, avevano notato un via vai sospetto di persone all’interno di una. Di lì a poco, hanno sorpreso un uomo mentre arrestava la marcia proprio a margine dell’area verde. Ad aspettarlo, a pochi passi, un giovane. Sono bastasti pochi secondi perché il sospetto di una cessione di sostanza stupefacente trovasse conferma: mentre l’uno estraeva un involucro dal marsupio che portava con sé, l’altro gli consegnava alcune banconote.Il blitzA quel punto è scattato il blitz dei poliziotti: mentre alcuni agenti fermavano l’uomo, nel frattempo salito a bordo dell’auto, altri hanno prontamente bloccato il presunto pusher.