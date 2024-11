Gaeta.it - Anticipazioni La Promessa, Jana torna come cameriera e confessa tutto a Curro: la rivelazione

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La soap opera “La” continua a sorprendere i telespettatori con colpi di scena e intrighi che catturano l’attenzione.Ledelle puntate in onda dal 18 al 24 novembre 2024 rivelano importanti sviluppi nelle dinamiche tra i personaggi, mentre tensioni sociali e relazioni personali si intrecciano in un racconto avvincente. Scopriamo insieme cosa ci aspetta nelle prossime puntate.La settimana inizia con Don Romulo e Maria che si trovano ad affrontare una situazione complessa: le negoziazioni con Don Lorenzo non sembrano andare nel verso giusto. Sentendosi sopraffatti, decidono di coinvolgere i servitori per formulare le loro richieste, sperando di ottenere il supporto necessario per le loro rivendicazioni. Nel frattempo,assume ufficialmente il titolo di barone De Linaja, un passo che lo avvicina al potere ma che porta con sé anche nuove responsabilità.