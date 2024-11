Ilrestodelcarlino.it - Vallefoglia parte forte, ma poi vola Scandicci

3 MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO: Giovannini 7, Candi 8, Perovic 2, Lee 15, Weitzel 11, Bici 25; De Bortoli (L), Kobzar, Michieletto, Feduzzi (L2). Non entrate: Storck, Torcolacci. All. Pistola. SAVINO DEL BENE: Ognjenovic 1, Herbots 13, Nwakalor 14, Antropova 25, Bajema 2, Graziani; Castillo (L), Mingardi 8, Carol 7, Gennari. Non entrate: Magnani (L2), Ruddins. All. Gaspari. Parziali: 25-16 (22’), 20-25 (27’), 22-25 (26’), 20-25 (28’). Arbitri: Piana e Chiriatti Note – Spettatori: 1146. Contro la corazzata Savino Del Bene, la Megabox cede alla distanza. Le ospiti riescono a spuntarla grazie a una varietà di soluzioni che hanno risolto la gara. Eppure all’inizioè riuscita a imporre il suo ritmo, aggiudicandosi il primo round. E’ stata lotta.