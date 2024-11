Usa la regina dei sondaggi lascia dopo la previsione sbagliata sull’Iowa Trump | Sapeva cosa faceva

Leggi su Open.online

Ladeisi è sfilata la corona. Ann Selzer ha annunciato ieri, domenica 17 novembre, che è pronta a dedicarsi «ad altre iniziative ed opportunità». Nei giorni precedenti le elezioni negli Usa, Selzer aveva curato uno secondo cui in Iowa Kamala Harris sarebbe stata in vantaggio di tre punti percentuali rispetto a Donaldil voto lasi è rivelatae di molto: in Iowa il candidato repubblicano ha superato la sfidante democratica di 13 punti. Ora lasta annuncia di farsi da parte. E lo fa sempre sull’autorevole The De Moines Register, dove era stata pubblicata laelaborata da Iowa Poll. Selzer era diventata famosa nel 2008 per aver previsto la vittoria di Barack Obama contro Hillary Clinton nei caucus con cui l’Iowa sceglie i candidati presidenziali di ciascun partito.