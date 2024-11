Liberoquotidiano.it - "Senza pomate né imbrogli": Kyrgios torna in campo, subito una porcata contro Sinner | Guarda

Dopo una lunghissima asdai campi, Nickè pronto are a giocare. L'australiano è rimasto fuori dai giochi a causa di due operazioni. La prima al menisco del ginocchio; la seconda, invece, al polso per la rottura del legamento scrafolunato. Negli ultimi due anni ha giocato solo una partita, perdendoil cinese Wu Yibing a Stoccarda nel giugno 2023, dopo essere rientrato dal primo intervento chirurgico. Da allorasi è fatto notare grazie ai suoi attacchi continui a Jannik, il suo acerrimo rivale sportivo e in amore. L'australiano, sui social e in televisione, ha criticato in più occasioni l'azzurro a causa della vicenda doping che lo vede coinvolto. E anche per celebrare il ritorno sul terreno di gioco, il 29enne ha voluto dedicare un pensiero velenosoil numero uno al mondo.