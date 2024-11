Lanazione.it - Pensionata vince ricorso contro l’Inps: torna in possesso di sedicimila euro

Leggi su Lanazione.it

Lucca, 18 novembre 2024 –unindi circa 16milache l’ente gli aveva tolto in 5 anni. Una residente di Lucca si è opposta alla rideterminazione della pensione da parte delche voleva indietro addirittura oltre 8milauna prima volta e altri 7mila una seconda volta. La, titolare di tre diversi trattamenti pensionistici, tra cui uno di invalidità civile, si era sentita contattare dalnel 2018 che gli evidenziava di aver provveduto ad un riconteggio di quanto a lei dovuto, e chiedeva perfino la restituzione di quanto versato dalll’ente. Lasi è rivolta alla sede di Lucca dell’Aducons Law and Food, alla sede di via Vittorio Emanuele, per chiedere unllo sulla regolarità e grazie all’intervento dei consulenti legali dell’associazione, la signora è riuscita a venire a capo di tutta la situazione, ottenendo giustizia dal tribunale ordinario di Lucca.