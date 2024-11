Lanazione.it - Pakistani ai fornelli. Per un giorno volontari in cucina con i sindaci. Preparati piatti per 200

di Laura Valdesi SIENA Aiinsono in tanti nella Contrada della Selva. Ma non è un pranzo normale in società. Perché con grembiule e mestolo ci sono idi Sovicille e di Murlo, Giuseppe Gugliotti e Davide Ricci. Quest’ultimo ha portato anche un sacchetto di peperoncini che coltiva personalmente. Chi lo conosce sa che è un cuoco con i fiocchi. Guida il gruppo di– c’è anche Lorenzo Baragatti, dirigente dell’Asl e presidente di Società dell’Onda –, dove spiccano tre migranti. Un afgano che ora vive al Cas di Montalbuccio e dueche invece sono fra gli sgombrati del parcheggio ’Il Duomo’. Che si sono offerti dire. "C’è il kabuli pulao, riso con pollo speziato, piatto tipico dellaafgana e pakistana, naturalmente il dolce, sempre con riso, latte e frutta secca", spiegano soddisfatti.