Omaggio al maestro Vaccarone. Tra tele e incisioni acquarellate

Grande e commossa partecipazione, sabato pomeriggio, nei locali dell’ente camerale di via Veneto, alla cerimonia di inaugurazione della mostra ‘Dall’alba al tramonto’, organizzata dall’associazione culturale Startè di Paolo Asti con il contributo della Camera di commercio e dedicata alla memoria dell’artista Francesco, scomparso ad aprile di quest’anno. Ventuno lavori, più cinque incisionea mano, realizzate dal celebre pittore spezzino appositamente per essere esposte in occasione di un evento precedente. Nel 1984, infatti, la Camera di commercio allestì una mostra con opere die di Marzulli: si trattava di una delle prime occasioni in cui l’ente apriva a iniziative culturali. Al vernissage, dopo il saluto del vicesindaco Maria Grazia Frijia, hanno preso parte Davide Mazzola, vicepresidente della Camera di commercio e il curatore Paolo Asti.