Romadailynews.it - Letti per voi “Il grande gioco”, di Angelo Deiana

Leggi su Romadailynews.it

Autore negli ultimi dieci anni di numerose pubblicazioni in campo economico/finanziario,è attualmente Presidente di CONFASSOCIAZIONI, ANPIB (Associazione Nazionale Private & Investment Bankers) e ANCP (Associazione Nazionale Consulenti Patrimoniali), oltre che Vice Presidente di Auxilia Finance, Docente di Finanza Aziendale all’Università di Parma e all’Università Mercatorum.Tali incarichi, cui si è aggiunto di recente quello di Presidente dell’Osservatorio Italiano per l’Intelligenza Artificiale dell’ENIA, gli consentono di avere una visibilità privilegiata su scenari e trend, nazionali e internazionali, finanziari e non solo.“Il– parte prima: la promessa”, costituisce il primo volume di una trilogia ed è strutturato in modo intelligente perché, grazie ad una oculata suddivisione dei capitoli, si presenta quasi come un manuale dove è possibile approfondire anche singole parti del libro, senza necessità di una obbligatoria lettura sequenziale.