Terzotemponapoli.com - Il reparto offensivo del Napoli verso la Roma: parla Graziani

Leggi su Terzotemponapoli.com

A Radio Kiss Kiss, nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, è intervenuto anche Francesco ‘Ciccio’. Di seguito le dichiarazioni dell’ex calciatore, allenatore e opinionista. “Ranieri farà bene nell’immediato, ènista, ha esperienza e carisma e i calciatori lo seguiranno in toto. Però gli allenatori non fanno gol, ma credo che la scossa sarebbe arrivata anche se fosse arrivato un altro allenatore. Il primo bilancio vero si deve fare alla fine del girone d’andata. Però è sempre meglio stare davanti che non guardare gli altri scappare”.Ildi Conte visto da“Lo dico da sempre, ilse non arriva primo arriva secondo. Ha preso uno degli allenatori più forti al mondo, la squadra gioca bene e lo fa in un ambiente sano. Illotterà fino alla fine per vincere lo scudetto e se sta davanti aumenta l’autostima”.