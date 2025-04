È morto Mario Vargas Llosa lo scrittore premio Nobel aveva 89 anni

morto domenica lo scrittore peruviano Mario Vargas Llosa, premio Nobel per la letteratura e gigante della cultura latinoamericana. aveva 89 anni. Inizialmente vicino ai movimenti della sinistra sudamericana, si spostò nel corso del tempo verso destra, candidandosi anche a presidente del Perù nel 1990 con un programma di ispirazione liberale, perdendo contro Alberto Fujimori, che avrebbe governato in maniera autoritaria fino al 2000. Dopo la sconfitta elettorale si trasferì in Spagna – che nel 1993 gli concesse anche la cittadinanza – dove si affermò come una delle voci più influenti nel dibattito politico e culturale del paese. Negli ultimi decenni Vargas Llosa continuò a commentare la politica peruviana e latinoamericana come editorialista e saggista, sempre da un punto di vista conservatore. Metropolitanmagazine.it - È morto Mario Vargas Llosa, lo scrittore premio Nobel aveva 89 anni Leggi su Metropolitanmagazine.it domenica loperuvianoper la letteratura e gigante della cultura latinoamericana.89. Inizialmente vicino ai movimenti della sinistra sudamericana, si spostò nel corso del tempo verso destra, candidandosi anche a presidente del Perù nel 1990 con un programma di ispirazione liberale, perdendo contro Alberto Fujimori, che avrebbe governato in maniera autoritaria fino al 2000. Dopo la sconfitta elettorale si trasferì in Spagna – che nel 1993 gli concesse anche la cittadinanza – dove si affermò come una delle voci più influenti nel dibattito politico e culturale del paese. Negli ultimi decennicontinuò a commentare la politica peruviana e latinoamericana come editorialista e saggista, sempre da un punto di vista conservatore.

Potrebbe interessarti anche:

È morto lo scrittore Mario Vargas Llosa - pilastro della letteratura latinoamericana

Articolo completo: È morto lo scrittore Mario Vargas Llosa, pilastro della letteratura latinoamericana dal blog Lettera43 . Aveva 89 anni. Negli anni successivi, continuò a scrivere romanzi, saggi e a esporsi nel dibattito politico internazionale.

E' morto Mario Vargas Llosa - lo scrittore incantato dalla Vucciria e insignito di una laurea a Palermo

Si era lasciato ammaliare dalla Vucciria e dalla storia del suo mercato, a dispetto dei rifiuti e del degrado e aveva tenuto una lectio magistralis allo Steri, dove, il 14 settembre del 2015, gli era stata conferita dall'allora rettore dell'università di Palermo (e oggi sindaco), Roberto Lagalla.

Addio al premio Nobel per la Letteratura Mario Vargas Llosa - morto a 89 anni il romanziere peruviano autore de 'La casa verde'

È morto nella sua casa di Lima; nel 2010 il Nobel per la Letteratura È morto Mario Vargas Llosa, romanziere peruviano premio Nobel per la Letteratura nel 2010.

Ne parlano su altre fonti Morto a 89 anni Mario Vargas Llosa, premio Nobel per la Letteratura. È morto Mario Vargas Llosa, fu premio Nobel per la Letteratura. Mario Vargas Llosa è morto: addio allo scrittore dell’individuo e del potere. Addio allo scrittore Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Chi era Mario Vargas Llosa, il Nobel per la letteratura morto. La scazzottata con García Márquez. Addio a Mario Vargas Llosa, premio Nobel per la Letteratura nel 2010.

Si apprende da notizie.it: Mario Vargas Llosa, premio Nobel per la Letteratura, è morto: le cause del decesso - Mario Vargas Llosa, autore peruviano, è scomparso domenica a Lima. La triste notizia è stata condivisa dal figlio Álvaro attraverso il suo account ufficiale su X.

msn.com riferisce: È morto lo scrittore Mario Vargas Llosa, pilastro della letteratura latinoamericana - È morto questa domenica, a Lima, lo scrittore peruviano Mario Vargas Llosa. Aveva 89 anni. A dare l’annuncio è stato il figlio Alvaro su X: «Con profondo dolore, rendiamo pubblico che nostro padre, Ma ...

Riporta msn.com: Mario Vargas Llosa, morto il premio Nobel per la letteratura: aveva 89 anni. Le nozze con la zia acquisita, la lite a pugni con Garcia Marquez - Lo scrittore peruviano Mario Vargas Llosa, vincitore del Premio Nobel per la letteratura 2010 e membro dell'Académie française, è morto domenica 13 ...