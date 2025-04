Serie D | Ostiamare batte Grosseto 1-0 con gol decisivo di Camilli

Serie D In un partita fortemente condizionata dal vento, il Grosseto cede dove aver combattuto in ogni zona del campo, cercando quel gol che sfortunatamente non è mai arrivato. I biancorossi toscani sono stati quanto mai sfortunati, con due legni colpiti. A decidere il match una zampata di Camilli sul finire del primo tempo con i lidensi che poi hanno gestito il vantaggio conquistando tre punti pesanti. Si è partiti subito con il piede premuto sull’acceleratore tant’è che i biancoviola di casa hanno sfiorato il gol dopo appena centoventi secondi, ma il tentativo di Persichini sugli sviluppi di un calcio d’angolo ha mandato la palla di poco alto. Il Grosseto non è rimasto a guardare e una manciata di minuti dopo Sabelli si è girato in area, ma ha trovato la pronta risposta di Morlupo. All’8’, corner battuto sul primo palo dal Grosseto, Bolcano prolunga sul secondo palo dove Sabelli incorna un pallone che scheggia la traversa. Lanazione.it - Serie D: Ostiamare batte Grosseto 1-0 con gol decisivo di Camilli Leggi su Lanazione.it D In un partita fortemente condizionata dal vento, ilcede dove aver combattuto in ogni zona del campo, cercando quel gol che sfortunatamente non è mai arrivato. I biancorossi toscani sono stati quanto mai sfortunati, con due legni colpiti. A decidere il match una zampata disul finire del primo tempo con i lidensi che poi hanno gestito il vantaggio conquistando tre punti pesanti. Si è partiti subito con il piede premuto sull’acceleratore tant’è che i biancoviola di casa hanno sfiorato il gol dopo appena centoventi secondi, ma il tentativo di Persichini sugli sviluppi di un calcio d’angolo ha mandato la palla di poco alto. Ilnon è rimasto a guardare e una manciata di minuti dopo Sabelli si è girato in area, ma ha trovato la pronta risposta di Morlupo. All’8’, corner battuto sul primo palo dal, Bolcano prolunga sul secondo palo dove Sabelli incorna un pallone che scheggia la traversa.

